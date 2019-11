Wahnsinns Herbstlicht im Aargau – das sind die schönsten Bilder der letzten Tage

prev next

Vergangenes Wochenende zeigte sich der Herbsthimmel besonders in den Abend- und Morgenstunden von seiner schönsten Seite: Goldenes Licht verwandelte Wälder und Dörfer in mystische Landschaften, mancherorts gesinnte sich auch ein Regenbogen dazu. Geniessen Sie die Fotos davon in unserer Galerie!