Die Polizei bestätigt den Sachverhalt gegenüber «20Min». Die Suche sei bis tief in die Nacht erfolgt. Eingesetzt worden seien auch ein Helikopter und eine Wärmebildkamera. Laut dem Sprecher der Kantonspolizei Aargau, Bernhard Graser, habe die Suche in der Nacht abgebrochen werden müssen. Es sei nicht auszuschliessen, dass der Junge in einen Bach gefallen sei, der in die Aare fliesst. Deshalb sei die Polizei auch mit Booten unterwegs.