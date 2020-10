Vermisstmeldung: Wer hat 94-jährigen Senior gesehen?

Der vermisste Rentner wurde letztmals um 10 Uhr im Einkaufszentrum EOTychboden im Zentrum von Oftringen gesehen. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau ist der Mann 168 cm gross, von normaler Statur und weist eine Glatze auf. Bei seinem Verschwinden trug er eine braune Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und hatte eine braune Baseballmütze aufgesetzt. Der Vermisste ist schlecht zu Fuss und desorientiert. Er leidet unter Demenz.

In Begleitung seiner Ehefrau weilte eram Donnerstagmorgen im Einkaufszentrum. Etwa um 10 Uhr entfernte er sich unbemerkt zu Fuss. Seiter konnte er nicht auffindbar gemacht werden. Die Angehörigen meldeten den Mann am frühen Nachmittag als vermisst.

Bereits am Donnerstag wurden verschiedene Suchmassnahmen ausgelöst. Sie blieben ohne Erfolg und mussten am Abend eingestellt werden. Die Suche wurde am Freitag mit Polizeihunden und einem Polizeihelikopter fortgesetzt.

Weil vom Vermissten weiterhin jede Spur fehlt, bittet die Polizei um Hinweise. Personen, welche den Mann gesehen haben oder antreffen, werden gebeten, sich sofort mit der Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) in Verbindung zu setzen.