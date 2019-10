Die Kantonspolizei Aargau hat am Donnerstag ein Bild von Reinhold Sommerhalder veröffentlicht. Der 78-Jährige wird seit über einer Woche vermisst.

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben 170 Zentimeter gross, von hagerer Statur und weist einen schleppenden Gang auf. Zuletzt wurde er in einem weissen T-Shirt und einer blauen Trainingshose gesehen.

Der alleinstehende Mann habe am frühen Sonntagabend, 29. September 2019, seinen Wohnort in Burg verlassen und sei in seinem grauen Audi A4 Kombi, AG 61276, mit unbekanntem Ziel weggefahren.

Trotz Abklärungen in alle Richtungen fehle vom Vermissten bislang jede Spur. Reinhold Sommerhalder sei gesundheitlich angeschlagen und auf Medikamente angewiesen.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Unterkulm (Telefon 062 768 55 00) in Verbindung zu setzen.