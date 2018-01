Ingo Malm ist von der Polizei festgenommen und befragt worden. Derzeit sitzt er in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug und Urkundenfälschung vor und hat deshalb drei Monate Untersuchungshaft beantragt. Der Antrag basiert laut Fiona Strebel «auf umfangreichen Untersuchungshandlungen der Kantonalen Staatsanwaltschaft» in der zweiten Hälfte des Jahres 2017. Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts, ob die Untersuchungshaft bewilligt wird, dürfte am Freitag fallen. Strebel hält fest, der Beschuldigte bestreite die Tatvorwürfe, es gelte die Unschuldsvermutung.

Rückblende: Seit dem 17. September 2014 darf Ingo Malm im Aargau nicht mehr selbstständig als Arzt tätig sein. Zuvor hatte das Bundesgericht seine Beschwerde gegen den Entzug der Berufsausübungsbewilligung abgewiesen. Diese hatte ihm der Regierungsrat entzogen, weil die für eine ärztliche Tätigkeit notwendige Vertrauenswürdigkeit nach mehreren zivil-, straf- und aufsichtsrechtlichen Verfahren nicht mehr gegeben sei. Der deutsche Arzt hatte Patienten ohne die nötige Bewilligung Medikamente abgegeben und die Betäubungsmittelkontrolle in seiner Praxis war mangelhaft.

Malm gab seine Praxis in Rudolfstetten auf und gründete die Ärztezentrum Mutschellen AG in Berikon. Dort war er Verwaltungsrat und stellte mehrere Ärzte an. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Malm auch selber Patienten behandle, also trotz Verbot ärztlich tätig sei. Hinweise gingen unter anderem beim kantonalen Ärzteverband ein, dieser informierte den Kantonsarzt. Im Herbst 2016 reichte das Departement Gesundheit und Soziales eine Anzeige gegen Ingo Malm ein. Die Vorwürfe: Widerhandlung gegen das Gesundheitsgesetz, konkret unerlaubte Berufsausübung.