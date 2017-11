Pool für Sozialhilfekosten?

Es wirke hilflos, die Kassen auf Kosten der Schwächsten zu sanieren. Das Netzwerk anerkenne zwar, dass viele Gemeinden durch hohe Sozialhilfeausgaben belastet seien. Doch die Sozialhilfequoten sind sehr unterschiedlich. So beziehen in Seengen nur 0,4 Prozent der Einwohner Sozialhilfe, in Aarburg sind es 5,3 Prozent. Insgesamt liegen die Sozialhilfekosten im Aargau laut dem Netzwerk aber deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt.

Statt die Ansätze für gewisse Gruppen zu senken, müsste eine Regelung eingeführt werden, welche die Sozialhilfe-Kosten solidarisch und gleichmässig auf alle Gemeinden verteile. Leider sei eine solche Lösung, die es zum Beispiel in Bern und Solothurn gibt, beim neuen Finanzausgleich abgelehnt worden. Abzulehnen sind aus Sicht des Netzwerks auch die zwei bürgerlichen Sozialhilfe-Vorstösse, die morgen im Grossen Rat behandelt werden.

