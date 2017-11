Mit der Umstellung auf Winterzeit häufen sich die Einbrüche. Die Gauner machen sich die frühe Dunkelheit zu eigen. Das hat auch die Kantonspolizei Aargau festgestellt. So stiegen die Fallzahlen in den letzten Wochen an, "allerdings in einem vergleichsweise bescheidenen Rahmen". Doch von Freitagabend bis Montagmorgen verzeichnete sie gemäss einer Mitteilung vom Montag rund 20 Einbrüche. In vielen Fällen seien die Einbrecher tatsächlich in den frühen Abendstunden am Werk gewesen. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und Uhren.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt deshalb zu erhöhter Wachsamkeit und rät, die eigenen Schutzvorkehrungen zu überprüfen. Vor allem mit Blick auf die Weihnachtstage.

Die Kantonspolizei hat Muster erkannt:

Die Tatorte liegen vor allem in Gemeinden entlang der Autobahn.

Häufig verschaffen sich die Täter Zugang zum Hausinnern, indem sie die Balkon- oder Terrassentüre aufbrechen.

Insgesamt bewege sich die Zahl der Einbrüche immer noch deutlich unter dem Niveau der Vorjahre.

Signalisieren Sie Anwesenheit. Lassen Sie in den kritischen Abendstunden das Licht brennen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Zeitschaltuhren sind im Handel erhältlich.

Die Aargauer Polizei rät: