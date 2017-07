Aussicht ist Lebensqualität

Der Blick in die Ferne befreit. Die Weite, das Unbeschränkte – wer in die Höhe steigt, der sucht den Kontrast zum Leben in der Stadt. Zu einem Alltag, in dem der Blick oft nur wenige Zentimeter weit auf Bildschirme von Computern oder Handys reicht.

Hoch oben, da seien Probleme ganz weit weg, sagt eine Leserwanderin. Überhaupt sei es «wie Ferien», wenn man in die Höhe steige. Und: Wer den Ausblick hat, hat auch den Überblick, gewinne Distanz zur Existenz «da unten». Hier, auf der sonnigen Terrasse der Hütte des SAC Grenchen , unserem gemeinsamen Ziel am heutigen Tag, ist man sich einig: Aussicht ist Lebensqualität.