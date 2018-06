«Ich freue mich auf den Tag, wenn ich nicht mehr sagen muss, dass Mellingen die einzige Altstadt im Aargau ohne Verkehrsentlastung ist», sagte Gretener. Der heutige Tag dürfte in die Mellinger Ortsgeschichte eingehen, ergänzte der Gemeindeammann strahlend. FDP-Parteikollege Stephan Attiger hielt fest, die Verhandlungen mit den Umweltverbänden seien hart und intensiv gewesen, die beiden Seiten hätten allerdings bald gemerkt, dass sie inhaltlich nicht so weit auseinanderliegen wie angenommen. «Und jetzt haben wir ein rechtskräftiges Projekt, das besser ist als vorher, darüber freue ich mich.»

Mehr ökologischer Ausgleich

Das trifft auch aus Sicht der Umweltverbände zu, die sich in der Vereinbarung verpflichten, ihre Beschwerde am Verwaltungsgericht zurückzuziehen und das Projekt juristisch nicht weiter zu bekämpfen. Der Kanton schafft seinerseits mehr Naturraum: Auf einer Länge von 600 Metern wird der eingedolte Franzosengraben renaturiert und offen geführt, zudem wird der Schwarzgraben im Mündungsbereich in die Reuss bei der Kläranlage auf einer Länge von rund 100 Metern revitalisiert.

WWF-Präsidentin Regula Bachmann bedauert den Eingriff in die wertvolle Reusslandschaft nach wie vor. «Eigentlich wäre es angezeigt, diese uneingeschränkt zu erhalten, solche Landschaften werden rar im zugebauten Kanton Aargau», sagte sie. Bachmann bezeichnete die Vereinbarung als guten Kompromiss, mit dem vieles für die Menschen und die Natur in Mellingen erreicht werde. Sie hielt fest, der WWF sei zufrieden mit der Einigung, für künftige Grossprojekte wünschten sich die Umweltverbände aber einen früheren Einbezug durch den Kanton.

Forderungen schon 2012

VCS-Präsident Jürg Caflisch wies darauf hin, dass die Umweltverbände schon im Jahr 2012 eine bessere Linienführung und eine stärkere Verkehrsentlastung der Altstadt verlangt hätten. «Mit dem heutigen Kompromiss wird einiges erreicht, andere Verbesserungen mussten wir gerichtlich erstreiten.»

Caflisch hielt fest, von der vereinbarten Beschränkung auf 1500 Durchfahrten in der Altstadt seien Anwohner und Gewerbetreibende ausgenommen. Der VCS-Aargau-Präsident sagte weiter, sein Verband stehe voll hinter der Vereinbarung mit Kanton und Gemeinde, werde aber weiterhin ein wachsames Auge auf die Entwicklung der Verkehrsbelastung in und um Mellingen haben.