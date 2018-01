Dies eröffnete Bruderer ihren Parteikollegen und -kolleginnen am Donnerstagabend an einem ausserordentlichen Parteitag der SP Aargau in Spreitenbach. Bruderer wird die Legislaturperiode noch beenden, bei den nächsten nationalen Parlamentswahlen 2019 aber nicht mehr antreten. «2019 ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung», sagt Bruderer zur AZ. «Viereinhalb Legislaturen Bundesbern, das reicht.» Familiäre Gründe hätten bei ihrem Entscheid keine Rolle gespielt, betont sie. Bruderer hat zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren.