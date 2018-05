Der erste Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen acht Uhr auf der Autobahn A2 bei Strengelbach. Eine 22-Jährige fuhr ihr Auto in Richtung Basel, als sie einnickte. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Die Frau blieb unverletzt. Am Auto und an der Leitplanke entstand beträchtlicher Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Frau den Fahrausweis ab, wie sie mitteilt. Weil der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.

Der zweite Unfall passierte in der Nacht auf Donnerstag auf der A1 bei Oberentfelden. Kurz vor ein Uhr fuhr ein 45-Jähriger in Richtung Zürich. Weil er übermüdet war, sah er ein vorausfahrendes Auto mit Anhänger zu spät. Er wich aus, streifte aber den Anhänger. Sein Volvo prallte schleudernd gegen die mittlere Leitplanke.

Auch bei diesem Unfall blieb es bei Sachschaden. Allerdings ist dieser besonders am Volvo erheblich. Die Polizei nahm auch dem 45-Jährigen den Ausweis vorläufig ab.

Aktuelle Polizeibilder: