Ein Senior wurde in Oberentfelden Opfer des Bancomat-Tricks: Er wollte an einem Geldautomaten Noten beziehen. Plötzlich stand eine junge Frau neben ihm – und tat so, als sei sie gehörlos. Sie bedrängte den Mann und wollte nach dem Geld greifen, das der Automat ausgab. Doch der Senior konnte den Diebstahl verhindern. Die Unbekannte verschwand in einem Auto mit deutschen Kontrollschildern. Eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Vermutlich hatte dieselbe Frau – die Kantonspolizei vermutet, es handelt sich um eine Osteuropäerin – bereits eine halbe Stunde zuvor bei der Post in Oberentfelden mit demselben Trick versucht, eine Kundin Geld zu klauen. Doch auch dieser Versuch war nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Die Polizei vermutet ausserdem, dass die Unbekannte die Geldautomaten einige Zeit beobachtet hat und dabei «auf den richtigen Moment» gewartet hat.

Von einer Ausprägung des sogenannten Rückgeld-Tricks sind vor allem Coiffeur-Salons und kleine Läden betroffen. Am Mittwoch versuchten Trickdiebe in einem Coiffeursalon in Wettingen ihr Glück. Zwei ausländische Männer erschienen dort und wollten ein Haargel mit einer grossen Note bezahlen. "Als die Angestellte das Rückgeld auszahlen wollte, stifteten die Unbekannten Verwirrung, indem sie den Kauf umständlich rückgängig machen wollten", wie die Kantonspolizei schreibt. "Als die beiden Typen verschwunden waren, bemerkte die Angestellte, dass hundert Franken fehlten." Die Angestellte alarmierte sogleich die Polizei. Die Fahndung blieb aber erfolglos.

Die Kantonspolizei schliesst ihre Mitteilung mit einer Warnung: Nach Monaten der Ruhe verzeichne sie in letzter Zeit wieder "eine erhöhte Aktivität von solchen Trickdieben". Sie mahnt zur Wachsamkeit. (pz)