Beim betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen Pferdetransporter mit zwei Pferden, an dem ein Anhänger angekuppelt war.

Der Lenker war am Dienstagnachmittag auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Gegen 17 Uhr begann plötzlich der Motor zu stottern. Als sich dann Rauch auszubreiten begann, hielt der Fahrer sofort auf dem Pannenstreifen an, kuppelte den Anhänger ab und brachte die Pferde mit Unterstützung von mehreren spontanen Helfern darin unter.

In der Zwischenzeit war der Transporter in Brand geraten und stand in Kürze in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch der Lieferwagen wurde vollständig zerstört.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, steht als Brandursache ein technischer Defekt im Vordergrund.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn gesperrt werden, was zu Stau bis in den Kanton Solothurn führte. Die Autobahn war ab 19.30 Uhr wieder normal befahrbar.