Am Abend des 26. April 2017 sei er, wie fast täglich zu jener Zeit, ins Bad Schinznach gefahren, um seine rekonvaleszente Frau zu besuchen. Sie hätten zu Abend gegessen. Er sei ausgeschlafen gewesen, habe sich wohlgefühlt. Auch seine Brille habe er getragen. Es habe eingedunkelt, als er nach Hause losgefahren sei. «Diesmal musste ich besonders lange warten, bis ich in die Hauptstrasse einbiegen konnte», erinnerte sich Kurt. «Von Schinznach her war frei. Von Brugg her hatte es gerade eine Lücke.» Er habe die Distanz so eingeschätzt, dass es reichen sollte. «Dann bin ich hinausgefahren. Und von da an weiss ich nicht mehr viel.» Für ihn sei die Sache klar: «Ich habe diesen Töfffahrer übersehen.» Ein Zeuge, der zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls an der Kreuzung wartete, bestätigte dies.

Auto und Ausweis abgegeben

Die Staatsanwaltschaft, die an der Verhandlung gestern nicht vertreten war, forderte einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Kurt solle zu einer bedingten Geldstrafe von 27'300 Franken sowie einer Busse von 1000 Franken verurteilt werden.

Nach kurzer Beratung entschied Gerichtspräsidentin Imobersteg: schuldig im Sinne der Anklage. «Sie wollten den Unfall nicht, aber Sie handelten pflichtwidrig und fahrlässig», sagte sie. Nach neuem Gesetz könnte das Delikt mit bedingter Freiheitsstrafe geahndet werden, doch das Gericht müsse das mildere Gesetz anwenden, und das sei hier das alte. Die Familie des Todesopfers macht zudem Zivilforderungen geltend und Kurt muss Anklagegebühr und Prozesskosten übernehmen. Er hat Auto und Fahrausweis abgegeben. Und sagte beim Verlassen des Gerichtssaals: «Ich bin froh, ist es jetzt abgeschlossen.»