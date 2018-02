Keller zielt mit seiner Interpellation auch auf Pascal Koradi, den früheren Finanzchef der Post und heutigen CEO der Aargauischen Kantonalbank. So will Keller wissen, ob Koradi «von den illegalen Machenschaften im Bereich der Postauto AG» gewusst habe. Und der SVP-Mann fragt, ob der heutige AKB-Chef «mit seinem Verhalten als Finanzchef der Schweizerischen Post AG dem Kanton und seinen Gemeinden Mehrkosten in Millionenhöhe bescherte». Keller stellt darüber hinaus die Frage, ob der Regierungsrat «nach dem vorliegenden Sachverhalt dem aktuellen CEO der AKB noch vertrauen» könne. Schliesslich will Keller wissen, wie das Vertrauensverhältnis des Bankrats, also des Führungsgremiums der Kantonalbank, gegenüber Koradi ist.

Bankrat hat «vollstes Vertrauen»

Dieter Egloff, der Präsident des AKB-Bankrats, lässt die AZ auf Anfrage wissen: «Die Vorkommnisse betreffen den Postkonzern und nicht die Aargauische Kantonalbank.» Es sei nicht Aufgabe des Bankrates, sich zu den Ereignissen bei einem Drittunternehmen zu äussern.