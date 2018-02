Also haben Sie sich mit der Übernahme des Greenpeace-Präsidiums ganz bewusst gegen eine Karriere in Bundesbern entschieden?

Nein, diesen Entscheid habe ich schon viel früher gefällt, ganz persönlich für mich und unabhängig vom Engagement bei Greenpeace. Wenn ich weitere politische Ambitionen hätte, dann hätte ich mich gar nicht als Stiftungsratspräsidentin zur Verfügung gestellt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, in die Politik zurückzukehren.

Haben Sie gar keine Lust mehr auf Politik, ist sie ihnen verleidet?

Nein, das ist sie nicht, meine beiden Ämter beim Patientenschutz und bei Greenpeace sind sehr politisch. Und sie sind konkreter, als viele politische Mandate es wären. Ich weiss auch nicht, ob es sinnvoll ist, nach der Exekutive in die Legislative zu gehen – mir würde ein solcher Schritt nicht gut tun.

Weil Sie als National- oder Ständerätin in Bern weniger selber entscheiden und gestalten könnten als im Aargauer Regierungsrat?

Einerseits deshalb. Ich habe es immer sehr geschätzt, an meinen Dossiers und Themen zu arbeiten. Andererseits mag ich Anlässe mit Stehlunch oder Apéro, an denen immer die gleichen Leute teilnehmen und immer über die gleichen Themen reden, überhaupt nicht. Ich weiss nicht, was ich an solchen Anlässen soll, ich habe mich dort nie wohlgefühlt. Und von Terminen dieser Art gibt es für Bundesparlamentarier noch viel mehr als für Regierungsmitglieder. Man muss sich irgendwann entscheiden, was man eigentlich will im Leben – und ich habe mich entschieden, dass ich das nicht will.

Sie galten als aussichtsreiche Kandidatin der Linken für die Nachfolge von SP-Ständerätin Pascale Bruderer. Sind Sie angefragt worden?

Ich fühlte mich geehrt, dass Politbeobachter und Medien mich als mögliche Nachfolgerin sahen. Aber weder die SP noch die Grünen haben mich angefragt. Meine Partei habe ich Anfang Monat vorinformiert, dass ich das Präsidium bei Greenpeace übernehme. Daher war für sie klar, dass ich nicht als Kandidatin zur Verfügung stehe.