Sturmwarnung: Orkan «Sabine» könnte noch stärker werden als «Petra»

Nachdem das Sturmtief Petra in der Nacht auf Dienstag Tausende von Schäden in der ganzen Schweiz verursacht hat, kündigt sich bereits der nächste Wintersturm an: «Sabine» wird voraussichtlich von Sonntagabend an von ­Südwesten her über die Schweiz hinweg fegen und am Montag Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h im Flachland und 180 km/h in den Bergen erreichen. Auch am Dienstagvormittag ist weiterhin mit starken Böen zu rechnen. SRF Meteo warnt zudem vor erhöhter Lawinengefahr.

Der Orkan Sabine (Alarmstufe 4 von 5) «wird wahrscheinlich stärker sein als ‹Petra›», erklärt Ludwig Z’graggen von ­Meteo Schweiz auf Anfrage. Die Windspitzen dürften insbesondere in erhöhten Lagen gegen den Jura hin bis zu 140 km/h ­erreichen, weshalb diese Region voraussichtlich stärker von Schäden betroffen sein wird, als dies beim Sturm Petra der Fall war.