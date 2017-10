Kieferorthopädische Behandlungen sind teuer und langwierig, übertreffen meist den Neupreis eines Kleinwagens, sind aber meistens gerechtfertigt – entweder aus medizinischen oder ästhetischen Gründen.

Auch ein 13-jähriges Mädchen aus dem Aargau wünschte sich die Korrektur ihrer Zahnlücken, an denen sie sich sehr störe. Da ihre Eltern die Behandlung jedoch nicht finanzieren wollte, wendete sie sich Ende letzten Jahres an das Aargauer Familiengericht.

Im Urteil bezog sich das Familiengericht auf einen Beistand, der seit 2014 das Vermögen des Mädchens verwaltet. Das Gericht beauftragte einen weiteren Beistand, der prüfen solle, ob das Anliegen einer Zahnkorrektur medizinisch begründet sei. Wenn dies der Fall wäre, würde sich der Beistand um die Finanzierung kümmern und - wenn nötig - Geld aus dem Vermögen des Mädchens dafür benutzen.

"Lauter Hirngespinste"

Dem Vater der 13-Jährigen passte dieser Entscheid gar nicht. Er hielt die Zahnkorrektur für "unnötig" und erhob zuerst Beschwerde beim Aargauer Obergericht. Als dieses den Einwand zurückwies, zog er vors Bundesgericht und forderte unentgeltliche Rechtspflege sowie 1050 Franken Entschädigung.

In seiner Begründung moniert der Vater, dass das Schreiben seiner Tochter an das Familiengericht aus lauter "Hirngespinsten und fehlgeleiteten Wünschen" bestehe. Das Kind habe "nicht mehrere und schon gar nicht grosse Zahnlücken." Ausserdem würde "auf unzulässige Weise in die Familienautonomie der Eltern eingegriffen.

Vater verliert

In seinem Urteil vom 28. September beschreibt das Bundesgericht die Beschwerde des Vaters als "offensichtlich unbegründet und im Übrigen auch querulatorisch." Man könne auf die Beschwerde nicht eingehen, da sie zudem nicht den formellen Richtlinien entspreche.

Das Bundesgericht kam zum Schluss, das mit dem Entscheid des Obergerichts kein Unrecht getan wurde. Der Vater muss die Gerichtskosten von 800 Franken tragen.

Urteil 5A_749/2017