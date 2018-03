Burger erklärt, diese Gesuche würden in der Regel abgewiesen. Die vorgelegten Geburtsurkunden seien teilweise gefälscht, nicht offiziell oder ihre Echtheit lasse sich nicht verifizieren. Grundsätzlich verweist Simon Burger auf die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses habe festgehalten, dass diesen Geburtsurkunden – unabhängig, ob sie echt sind oder nicht – keine entscheidende Bedeutung zukommt. «Entscheidend sei, wo die Person sozialisiert worden ist. «So gibt es durchaus in Drittländern lebende Tibeter, welche in China geboren, aber noch als Kleinkind mit ihren Eltern in Drittländer migriert sind. Dort haben sie eine Aufenthaltsbewilligung und teilweise die Staatsbürgerschaft des Drittlandes erhalten.»

Wie es sich im konkreten Einzelfall jeweils verhält, lasse sich wegen fehlender Kooperation der Asylsuchenden oft nicht ergründen. Burger: «Wenn ein Asylsuchender falsche Angaben zu seiner Herkunft macht und die Mitwirkung bei der Papierbeschaffung verweigert, kann gemäss Bundesverwaltungsgericht davon ausgegangen werden, dass diese Personen aus einem sicheren Drittland stammen.»