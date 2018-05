Knapp eine Woche ist es her, dass der australische Forscher David Goodall (†104) mithilfe der Sterbehilfeorganisation Eternal Spirit in Liestal freiwillig aus dem Leben schied. Der medienwirksame Entscheid des Botanikprofessors aus Melbourne, für seinen Freitod in die Schweiz zu reisen, feuerte die Diskussion um den assistierten Freitod erneut stark an.