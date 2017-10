Kaum zwei Handvoll Gemeinden wollen weiter runtergehen, beispielsweise Unterlunkhofen. Diese Angaben sind allerdings provisorisch, da Gemeindeversammlungen bzw. Einwohnerräte meist noch nicht darüber befunden haben bzw. Referenden möglich sind. Deshalb gibt die GAV auch nur die Prozentzahlen frei.

Erhöhen will etwa Aarau. Der Badener Stadtrat wollte deutlich hinauf, wurde aber am Mittwoch vom Einwohnerrat zurückgepfiffen. Dieser hat den neuen Steuerfuss auf 92 (bisher 95 Prozent) festgelegt, womit die Limmatstadt den Steuerfussabtausch trotz schwieriger Finanzlage weitergäbe. Auch Zofingen und Brugg wollen die drei Prozent weitergeben.

Es trifft die Schwächsten

Wir erinnern uns: Vor der Abstimmung über den neuen Finanzausgleich im Februar argumentierten dessen Gegner, dass viele Gemeinden ihren Bürgerinnen und Bürgern diese drei Prozent nicht weitergeben können, weil ihre Finanzlage so angespannt sei. Sie könnten es sich nicht leisten, sagte damals namens der Gegner Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof.

Die Anträge der Gemeinden zeigen: Bei über 40 Prozent ist es so. Fricker sieht sich bestätigt: «Dass sehr viele raufgehen, ist eine Tatsache. Ich hätte mit meiner Befürchtung gern unrecht gehabt. Womöglich ist die Aufgabenverschiebung mit Steuerfussabtausch halt doch nicht so fair, wie damals gesagt wurde?» Leider treffe es die schwächsten Gemeinden am stärksten. «Immerhin», so Fricker, «war der Kanton ehrlich. Er wies die Mehrbelastungen so aus, wie sie jetzt eintreffen.»

Fricker: Referendum lohnte sich

Ihm graut vor der Zeit, wenn die vierjährigen Übergangsbeiträge für finanzschwächere Gemeinden auslaufen: «Wir müssen schon jetzt gut überlegen, wie es danach weiter geht. Dutzende Gemeinden dürften den maximalen Steuerfuss erreichen, und benötigen dann Sozialhilfe vom Kanton.»

Die Referendumsabstimmung war trotzdem nicht vergebens, ist Fricker überzeugt. Im Abstimmungskampf betonten die Befürworter nämlich, niemand wolle Gemeinden an die Wand fahren. Fricker: «Jetzt nehmen wir sie beim Wort. Unserem Referendum ist es zudem auch zu verdanken, dass der Kanton heute zugunsten der schwächeren Gemeinden etwas anders rechnet.»