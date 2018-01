Danke – das ist wohl das häufigste Wort in den Reaktionen auf Facebook und Twit-ter nach Pascale Bruderers Ankündigung, sich Ende 2019 aus der Politik zurückzuziehen. Dazu kommt Bedauern von Bruderer-Wählern und die Frage, wer ihren Sitz im Ständerat einnehmen soll.

Stellvertretend für die politischen Gegner schreibt der Jungfreisinnige Tim Voser aus Neuenhof in einem Tweet: «Danke @PascaleBruderer für Ihren Einsatz in Bern für unseren Kanton Aargau! Nun wird es Zeit für eine bürgerliche Doppelvertretung in Bern! Bitte einfach keine Feri oder kein Wermuth.»