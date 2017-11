"Im Fokus der Prävention stehen Menschen, die ihre politische, religiöse oder sonstige Weltanschauung zunehmend verabsolutieren und die Bereitschaft zeigen, Gewalt anzuwenden", teilt der Regierungsrat am Freitag mit. Der Kanton wolle mit neuen Präventivmassnahmen Risiken frühzeitig erkennen und Radikalisierung stoppen.

Neu soll es zwei Anlaufstellen im Schulpsychologischen Dienst sowie im Asylwesen geben. An diese können sich Personen aus dem Umfeld eines "sich möglicherweise radikalisierenden Menschen" wenden. Laut Regierungsrat werden die Stellen ab 2018 umgesetzt und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Ausserdem werden Merkblätter lanciert, die über Radikalisierung und deren Ablauf aufklären.

Aargau bereits aktiv

Laut einem Bericht des Sicherheitsverbunds Schweiz ist die Vermittlung einer guten Grundbildung in "Medien und Informatik" oder "Ethik und Religionen" ein wirksames Mittel gegen Radikalisierung.

"Im Aargau hilft die Fachstelle "Team 1155" Jugendlichen beispielsweise bei einem erfolgreichen Übertritt in die Arbeitswelt", so der Regierungsrat. Das kantonale Integrationsprogramm (KIP) gehe auf die Bedürfnisse von spät immigrierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein und die die Aktivitäten der Kantonspolizei seien von Bedeutung: "Sie führen unter anderem regelmässige Gespräche mit Verantwortlichen in Moscheen durch." (nog)