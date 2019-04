Sie wanderten, grillierten eine Wurst auf dem Feuer, flanierten durch die Städte, genossen die Sonne in Liegestühlen: Das vergangene Wochenende stand für viele unserer Leserinnen und Leser ganz im Zeichen von Freizeitaktivitäten im Freien. Wie immer schickten sie uns tolle Fotos aus der Region. Vielen Dank dafür!

Auf das Hoch folgt das Tief

Bereits ab Dienstag müssen wir in der Deutschschweiz allerdings mit weniger Sonne leben: Es ziehen Wolken auf, stellenweise muss mit Niederschlag gerechnet werden, so «Meteo Schweiz». Am Mittwoch dann ist es bereits deutlich kälter, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, zudem soll der Niederschlag weiter zunehmen.