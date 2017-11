Der Grosse Rat hat am späteren über 12-stündigen Dienstagabend nach einer Marathondebatte ein ausgeglichenes Budget 2018 beschlossen. Er lockerte einige Sparmassnahmen, etwa bei der Dargebotenen Hand. Dafür gewährte er dem Staatspersonal weniger Lohnerhöhung als beantragt. Die Grafik unten zeigt aber, dass in den nächsten Jahren wieder Defizite drohen. Denn der Grosse Rat hat am Dienstag eine von der Regierung per 2019 vorgesehene Steuererhöhung abgelehnt.