Sind Aargauer Lehrer resistenter als die Zürcher? Bildungsdirektoren erklären unterschiedliche Lösungsansätze

Wenn am Montag die Schüler in Dietikon nach der Corona-Pause wieder in ihre Klassen dürfen oder müssen, dann werden sie nur in kleinen Gruppen arbeiten. Jede Klasse, die mehr als 15 Schüler hat, wird aufgeteilt. Die eine Gruppe wird am Morgen, die andere am Nachmittag unterrichtet. Diejenigen Kinder, die nicht in der Schule sind, lösen Aufgaben zu Hause – so sieht es der Kanton Zürich vor.

Etwas anders sieht es in der Nachbargemeinde Spreitenbach aus, dort werden die Klassen nicht geteilt, es sitzen also bis zu 25 Kinder in einem Zimmer. Braucht es angesichts dieses «Kantönligeists» nicht eine nationale, einheitliche Lösung? Diese Frage stellt TalkTäglich-Moderator Markus Gilli dem Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler. «Das wäre der falsche Weg», zeigt sich dieser überzeugt. «Gerade im Bereich Volksschule leben wir das seit Jahrhunderten. Die Kantone setzen hier auch ohne Corona ihre eigenen Lösungen um.» Promotionsordnungen, Klassengrössen, die Finanzierung – viele Fragen würden unterschiedlich geregelt, und das sei auch gut so.

Auch Silvia Steiner verteidigt den Föderalismus: «Ich glaube, Alex Hürzeler hat bei sich eine Lagebeurteilung gemacht, und das gleiche habe ich gemacht. Bei uns gibt es wohl viele Lehrpersonen, die zur Risikogruppe gehören, das mussten wir einbeziehen.» Zudem gäbe es viele Eltern, die Panik hätten.

Hürzeler sieht die Verantwortung beim Bundesrat: «Er gibt den Takt vor, und die Expertinnen und Experten haben entschieden, dass es keine Auflagen bezüglich Klassengrösse braucht. Auch im Vollunterricht sei es zudem möglich, in manchen Fällen in Halbklassen zu unterrichten.» Das Bundesamt für Gesundheit habe die Fragen zur Gesundheit beantwortet, jeder Kanton beantworte nun die Fragen betreffend Pädagogik und Organisation.

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, hätte eine national einheitliche Lösung begrüsst. «Hätten wir ein einheitliches Konzept, dann wäre es einfacher gewesen, die Lage zu erklären und Vertrauen zu schaffen.»