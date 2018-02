«Ich war mir sicher, dass ich nie einen Bauern heiraten werde», sagt Regula Minikus. Die 38-Jährige ist Produktmanagerin, arbeitet mit grossen Detailhändlern zusammen und hatte «eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft am Hut». Doch seit kurzem ist Minikus verheiratet – und zwar mit einem Bauern.

Sie steht im Stall in Hertenstein, macht den Eindruck einer modernen Frau, die weiss, was sie will. Unter ihrem Mantel zeichnet sich ein Babybauch ab. Während sie eines der Kälber der Rasse «Limousin» streichelt, erzählt Minikus, dass sie immer viel Respekt vor der Arbeit eines Bauerns hatte: «Sie haben so viel zu tun, können nicht einfach mal spontan wegfahren.» Darum habe sie auch nie einen Landwirt heiraten wollen.

Auch Bauern nehmen Auszeiten

Doch das Schicksal wollte es anders. Roger Minikus, gelernter Landwirt, lebte jahrelang im Nachbardorf. Aber getroffen haben sich die beiden das erste Mal in Davos. «Zuvor sind wir uns nie über den Weg gelaufen.» Die seit kurzem Verheirateten teilen die gleichen Hobbys: Biken, Skifahren, Wandern. «Mit richtiger Planung schaffen es auch Landwirte, sich eine Auszeit zu nehmen», sagt Minikus.