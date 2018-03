Einen Mörder zu verteidigen, empfindet Huber allgemein nicht als belastend. Als Pflichtverteidiger und erbetener Verteidiger übernimmt er solche Mandate, da sie zu seinem Beruf gehören, den er aus Überzeugung gewählt habe.



Einen Fall Rupperswil zu handhaben, sei für einen erfahrenen Strafverteidiger vom Juristischen her nicht besonders anspruchsvoll, erläutert der Rechtsanwalt weiter. «Die übernommene Verantwortung dafür aber sehr gross und die Taktik und Wortwahl muss in einem solch massiven Fall doppelt gut überlegt sein.»



Pflichtverteidiger können die ihnen zugeteilten Fälle ablehnen, tun dies in der Regel aber nicht. Auch Renate Senn nicht. «Die Staatsanwaltschaft hat mir die schwierige Aufgabe übertragen», hielt sie in einer Medienmitteilung 2016 fest, nachdem ihr Thomas N. als Mandant zugeteilt wurde.

Sie versprach im Schreiben, sie werde ihre Arbeit «mit allem Respekt und mit Würde gegenüber den Opfern und den Hinterbliebenen wahrnehmen, denen unfassbares Leid angetan wurde». Sie werde dem Beschuldigten nicht als Sprachrohr dienen.



Diese mitfühlende Geste löste in Anwaltskreisen Kritik aus. Ein Verteidiger dürfe sich nicht von seinem Mandanten distanzieren, hiess es von verschiedenen Seiten. Und Fingerhuth kritisierte damals in einem Interview mit der «SonntagsZeitung»: «Wer, wenn nicht sein Verteidiger, ist das Sprachrohr eines Täters?»

Im selben Jahr, in einem Online-Artikel der «Aargauer Zeitung», kommentierte ein Leser: «Frau Renate Senn tut mir einfach nur leid. Wie sie es machen wird, wird es nicht recht sein.»



Barbara Loppacher, 43, Staatsanwältin im Fall Rupperswil. Ihr Job: Die Anklage vertreten – dafür sorgen, dass der mutmassliche Täter Thomas N. bestraft wird. Auch sie ist derzeit Thema auf den sozialen Medien. Ein User schreibt: «Hoch lebe Frau Loppacher!»