«Mit Roland Brogli verlieren wir einen liebenswürdigen ehemaligen Kollegen, der sich um den Kanton Aargau verdient gemacht hat.» Mit diesen Worten meldet der Aargauer Landammann Stephan Attiger am Dienstag den Tod seines ehemaligen Regierungskollegen Roland Brogli.

Der Regierungsrat habe mit grosser Betroffenheit vom Hinschied von Roland Brogli Kenntnis genommen, so Attiger weiter. Brogli sei am Montagabend, nur einen Tag nach seinem 66. Geburtstag, «plötzlich verstorben». Wie Patricia Kettner, Generalsekretärin ad interim, auf Anfrage sagt, sei Brogli an einer Hirnblutung gestorben.