«Gibt es eine Möglichkeit, neben den Strafregisterauszügen auch ein Arztzeugnis für den Waffenerwerb zu verlangen, um auszuschliessen, dass psychisch angeschlagene und traumatisierte Personen Schusswaffen erwerben dürfen?» Mit dieser Frage sorgt die GLP-Fraktion im Grossen Rat für einigen Pulverdampf – und rote Köpfe in Jagd- und Sportschützenkreisen. «Das wollten wir mit unserer Interpellation nicht», sagt die Zofinger GLP-Grossrätin Renata Siegrist.

Ihrer Fraktion ist ins Auge gesprungen, dass die Zahl beantragter Waffenerwerbsscheine im Aargau in den letzten fünf Jahren von 2732 auf 5117 pro Jahr hochgeschnellt ist – was einer Zunahme von 44 Prozent entspricht und deutlich über dem nationalen Durchschnitt liegt. Weshalb ist dem so, fragt sich die GLP: «Kann sich der Regierungsrat die starke Erhöhung an beantragten Waffenerwerbsscheinen erklären und wie beurteilt er diese Entwicklung?»