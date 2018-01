Grossratspräsident Bernhard Scholl ist ein Fricktaler. Landammann Alex Hürzeler ist ein Fricktaler. Obergerichtspräsident Guido Marbet ist auch ein Fricktaler. An der Ratspräsidentenfeier in Möhlin wurde klar, was das zumindest für das Jahr 2018 bedeutet: Das Fricktaler besetzen die wichtigsten Ämter in Legislative, Exekutive und Judikative. Damit sei, so sagte Bernhard Scholl, der Aargau fest in Fricktaler Hand.

Was den vielen Fricktalerinnen und Fricktalern, die zur Präsidentenfeier auf den Schulhausplatz in Möhlin gekommen waren, natürlich gefiel. Damit nicht genug: Scholl kündigte auch an, diese Fricktaler Power werde den Aargau ordentlich bewegen. Der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni schlug denn auch vor, Scholl könnte doch jede Grossratssitzung mit zehn gemeinsamer Kniebeugen beginnen.

Während sich die Fricktaler um die wärmenden Feuerschalen versammelten, Bier vom Feldschlösschen-Sechs-Spänner zapften oder den Glühwein genossen, verschoben sich die rund 250 geladenen Gäste in die Mehrzweckhalle, wo die beiden FDP-Grossrätinnen Jeanine Glarner und Maja Riniker fulminant und geistreich durch den äusserst fröhlichen Abend führten. Unter den Gästen befanden sich fast alle, die im Aargau politisch Rang und Namen haben – oder hatten.