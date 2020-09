Schock für rund 500 Mitarbeiter von General Electric im Aargau - ihnen droht die Kündigung!

Was für ein Hin und Her bei General Electric, der vor einigen Jahren weite Teile des Stromgeschäfts von Alstom übernommen hat:

Mitte 2018 hatte GE angekündigt, dass in Oberentfelden 50 Stellen gestrichen würden. Die restlichen 500 würden im Frühling 2019 nach Birr verlegt, der Standort Oberentfelden werde aufgehoben.

Im Dezember 2019 enthüllte dann unsere Zeitung, dass GE das Areal in Oberentfelden verkauft hat. An das Transportunternehmen Dreier AG mit Sitz in Suhr. Die 500 Jobs würden nun doch nach Birr verlagert, allenfalls nach Turgi.

Im Februar 2020 hiess es dann: Das Werk in Oberentfelden „laufe sehr gut“, es sei voll ausgelastet und werde deshalb doch nicht geschlossen, die Arbeitsplätze würden nicht nach Birr verlegt.

Und jetzt, heute Morgen, wurde an einer Mitarbeiterinformation erklärt, dass alles anders ist. Die Geschäfte laufen offenbar schlecht, die Jobs könnten nicht nach Birr verlagert werden, sondern würden wegfallen. Von Mitarbeiterseite her wurde die Information dahingehend gedeutet, dass Teile der Geschäfte nach Frankreich verlegt werden könnten.

Wie General Electric, respektive die Sparte GE Grid Solutions, am Freitagmittag mitteilt, soll der Standort Oberentfelden nicht nach Birr verlagert, sondern aufgelöst werden. Es würden 436 Stellen in Oberentfelden wegfallen. 57 Stellen würden in der Schweiz beibehalten. Diese Stellen stammten hauptsächlich aus den Bereichen F&E, Fulfilment, Commercial sowie Services zur Betreuung der installierten Basis in der Schweiz, schreibt GE.

Ob die Stellen nach Frankreich oder in andere Länder verschoben werden, wie kolportiert, dazu machte das Unternehmen in der Medienmitteilung keine Angaben.

Noch ist der Entscheid offenbar nicht definitiv. Die Massnahme liegt "zur Prüfung" beim Europäischen Betriebsrat des Konzerns. Das Unternehmen hält fest: Die endgültige Entscheidung (...) wird erst dann getroffen, wenn die Konsultationsverfahren des Europäischen Betriebsrats sowie auch auf lokaler Ebene in der Schweiz abgeschlossen sind." Damit wird Ende Jahr gerechnet.

Das Unternehmen will vom Stellenabbau Betroffenen eine interne Stellenvermittlung anbieten. Bei vergleichbaren Massnahmen hätten über 90 Prozent der Mitarbeitenden am Ende ihrer Anstellung eine neue Stelle gefunden.

Grund für den erneuten Stellenabbau seien düstere Zukunftsaussichen im Markt, vor allem im Bereich "gasisolierte Schaltanlagen".

Update folgt...