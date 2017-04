«Der Kanton Aargau war bisher nicht in die Fernverkehrsüberlegungen der BLS involviert. Grundsätzlich ist es für den Kanton zweitrangig, welches Transportunternehmen die entsprechenden Leistungen im Fernverkehr erbringt. Die Konzession wird schlussendlich durch das Bundesamt für Verkehr erteilt. Wichtig ist jedoch, dass das Angebot auf den gemeinsamen, abgestimmten Planungen des Bundesamtes für Verkehr und der Kantone basiert und die Qualität stimmt.

Massgebend für die mittel- bis langfristige Angebotsentwicklung ist das sogenannte Referenzangebot 2025 (das nach der Fabi-Abstimmung vom Februar 2014 verabschiedet wurde). In diesem Konzept sind auch zusätzliche IC-Züge Zürich–Bern mit Halt in Aarau in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend enthalten. Mit diesen Zügen werden attraktive, halbstündliche Nonstop-Verbindungen ab Aarau nach Zürich und Bern geschaffen und die bestehenden Verbindungen entlastet (zusätzliche Sitzplätze). Diese IC-Züge sind für den Kanton von sehr hoher Bedeutung, weil sie die Standortattraktivität für Bevölkerung und Wirtschaft erhöhen.

Eine weitergehende Verdichtung des Angebots zwischen Bern, Aarau und Zürich hängt von der Trassenbelegung auf der Heitersberglinie ab. Zusätzliche Personenzüge sind nur möglich, wenn auf Kapazitäten beim Güterverkehr verzichtet wird. Auch dürfen zusätzliche Fernverkehrsverbindungen nicht auf Kosten des S-Bahn-Verkehrs gehen. Längerfristig ist daher ein Ausbau der Strecke zwischen Aarau und Zürich unbedingt notwendig (sogenannte Direktverbindung Rupperswil–Zürich Altstetten). Ohne die Beseitigung dieses Nadelöhrs werden die Möglichkeiten der Fahrplangestaltung massiv einschränkt, und zusätzliche Züge sind auf dieser wichtigen West-Ost-Verbindung nicht mehr möglich.»