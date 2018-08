Ab dem kommenden Sommer wird die aargauische Südbahn von Aarau via Wohlen nach Arth-Goldau «ihrer Bestimmung mindestens vorübergehend gerecht». Das schreibt Reto Widmer von der öV-Kommission der Freiämter Regionalplanungsverbände in einer Mitteilung. Eine Bahnfahrt Aarau–Mailand in weniger als vier Stunden, eine solche von Lenzburg nach Bellinzona in 113 Minuten, eine von Muri nach Bellinzona in gut anderthalb Stunden – das wird ab dem 9. Juni 2019 Realität. Ausgelöst werden die besseren Verbindungen durch eine Streckensperrung. Was absurd klingt, bringt für den Aargau anderthalb Jahre lang Vorteile. Ab Sommer 2019 bis Ende 2020 wird die Strecke Zug–Walchwil–Arth-Goldau wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt. Dafür wird der Bahnhof Rotkreuz «zum Abfahrtsportal Richtung Neat, Gotthard-Bergstrecke, Tessin und Italien aufgewertet», schreibt Widmer.

Dank dem Direktanschluss ergeben sich kürzere Reisezeiten und tiefere Fahrtkosten, zudem müssen die Passagiere weniger oft umsteigen. Auch im nächsten Jahr gibt es im Freiamt keinen Schnellzugshalt. Doch ab Juni bietet die heutige S26 in Rotkreuz zu den Stosszeiten halbstündlich gute Anschlüsse Richtung Süden. Zusätzlich verkehren die S26-Züge zwischen Aarau und Lenzburg neu nonstop, was vier Minuten Zeitgewinn bringt. Ab Brugg beträgt die Ersparnis via Birrfeld–Lenzburg–Südbahn statt via Zürich noch 15 Minuten. Auch ab Basel, Liestal und Sissach ergeben sich schnelle Verbindungen ins Tessin über Lenzburg–Rotkreuz.