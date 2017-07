Das Uerkental 36 Stunden nach dem Monster-Gewitter: Viele haben die zweite Nacht ohne Strom hinter sich. Denn das Wasser in den Kellern hat die Haustableaus (gebäudeeigenen Verteilstationen) ausser Kraft gesetzt. In Uerkheim funktioniert die Wasserversorgung wieder einigermassen. In Bottenwil muss das Wasser noch abgekocht werden.