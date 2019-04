«Die Kantone müssen Ärzte, die aus dem Ausland kommen, genauer überprüfen." Das fordert die Aargauer Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel (CVP) zum Fall des Aargauer Skandalarzts Shah gegenüber TeleM1. Der zeige beispielhaft, wie wichtig es ist, dass die Kantone ihre Verantwortung in der gesundheitspolizeilichen Aufsicht wahrnehmen.

Der Hausarzt Hareshchandra Shah sass in Deutschland hinter Gittern und war wegen Betrugs und Steuerhinterziehung mindestens vierfach vorbestraft, als er in den Aargau kam. Das brachte eine AZ-Recherche ans Licht. Der Kanton wusste nichts davon. Er hatte Shah im Jahr 2008 eine Bewilligung erteilt, als selbstständiger Arzt tätig sein zu dürfen. Im August 2008 eröffnete Shah in Klingnau eine Praxis. Über zehn Jahre lang behandelte er Patienten, ehe ihm der Kanton die Berufsausübungsbewilligung entzog und dieser Entscheid rechtskräftig wurde. Grund waren eine Verurteilung des Bezirksgerichts Zurzach wegen illegalen Drogenverkäufen an süchtige Patienten.