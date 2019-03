Die Aargauer Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (SVP) ist seit ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren wiederholt in die Kritik geraten. Es ist offensichtlich: Sie tut sich mit dem politischen Establishment schwer und dieses sich umgekehrt mit Roth. An der Sitzung des Grossen Rats wurde sie frontal angegriffen. FDP-Fraktionspräsidentin Sabina Freiermuth verlas im Namen von FDP, CVP und Grünen eine Fraktionserklärung. Diese hörte sich die Aargauer Regierung in corpore an – auch Franziska Roth war zugegen, obwohl sie am heutigen Tag keines der Geschäfte betraf.

Freiermuth nahm ein Statement auf der Homepage des Departements Gesundheit und Soziales als Auftakt ihrer Rede: «Der Mensch steht im Zentrum der Arbeit im Departement Gesundheit und Soziales.» Die Arbeit ihres Departements basiere auf den Grundlagen «der Nachhaltigkeit und Transparenz, des Vertrauens und der Wertschätzung. Dieses Arbeitsverständnis wenden wir intern an, aber auch gegenüber unseren Anspruchsgruppen und Partnern».