Korken knallen bei Kanal K

«Wir starten jetzt mit dem Apéro», sagt Jürg Morgenegg, kurz nachdem das Nein definitiv war. Der Kanal-K-Geschäftsführer klingt am Telefon sichtlich erleichtert. Obwohl die Umfragen ein Nein prognostiziert hatten, sei er am Sonntagmorgen mit gemischten Gefühlen aufgestanden. «Wir wollten uns bewusst nicht allzu sicher fühlen», sagt er. «Aber jetzt freuen wir uns natürlich riesig.» Das Kanal-K-Team sei in den letzten Wochen Nonstop mit dem Bus im Sendegebiet unterwegs gewesen, um die Aargauerinnen und Aargauer zu mobilisieren. «Der Aufwand hat sich gelohnt», sagt Jürg Morgenegg. Der Sender werde den Schwung aus dem Abstimmungssonntag mitnehmen und weiterhin Radio mit viel Leidenschaft machen.