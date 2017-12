Es ist ein Abbau-Hammer: 1400 seiner 4500 Schweizer Stellen will General Eletric (GE) in den nächsten anderthalb Jahre im Aargau abbauen – das ist noch mehr als erwartet. Bisher war von bis zu 1300 Stellen gesprochen worden.

Wenige Minuten, nachdem GE mit einer Mitteilung über den Kahlschlag informiert hat, verschickt die Aargauer Regierung eine Stellungnahme.

"Der Regierungsrat ist bestürzt, dass der Stellenabbau im GE-Geschäftsbereich Power im befürchteten Ausmass ausfallen wird", ist darin zu lesen. 1400 Stellen fallen weg. Michael Rechsteiner, Chef von GE Power, sagt, dass im Aargau 1400 Stellen abgebaut werden. 1100 davon in Baden, 250 in Oberentfelden und 50 in Birr.

Grosses Bedauern

"Dieser Massenabbau ist ein harter Schlag für den Industrie- und Wirtschaftskanton Aargau", sagt Regierungsrat Urs Hofmann (SP), Vorsteher des Aargauer Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI). "Ich bedaure zutiefst, dass GE aufgrund der Marktsituation im Turbinengeschäft und des weltweiten Spar- und Restrukturierungsprogramms solch drastische Massnahmen ergreift."

Joe Mastrangelo, CEO GE Gas Power Systems, und Scott Strazik, CEO GE Power Services, haben gemäss der Regierungsmitteilung Urs Hofmann am Donnerstagvormittag persönlich über die im Aargau geplanten Abbaumassnahmen informiert. Die anderen Aargauer Standorte Oberentfelden und Birr bleiben erhalten. "Aufgrund der vorliegenden Informationen findet der Stellenabbau bei GE Power in Baden in den Bereichen Engineering, Forschung, Entwicklung, Administration statt", sagt Hofmann weiter. Baden soll ausserdem Hauptsitz für die Geschäftsbereiche Steam Power Systems und Power Services bleiben.

Standorte Birr und Oberentfelden bleiben erhalten

"Es gab gewisse Anzeichen, dass diese beiden GE-Standorte im Rahmen des Restrukturierungsprogramms geschlossen werden könnten", sagt Volkswirtschaftsdirektor Hofmann dazu. Dies ist nicht der Fall, somit bleiben in Birr und Oberentfelden ein paar hundert GE-Arbeitsplätze erhalten. Die Erhaltung der Standorte Birr und Oberentfelden ist vor allem auch im Hinblick auf eine künftige Erholung der Marktsituation sehr wichtig."