Was würde denn diese Massnahme kosten, von der niemand sagen kann, wie lange sie nötig wäre?

Eine Abschätzung der Kosten liegt noch nicht vor. Ich kann nur so viel sagen: Die Wasserkraftbetreiber verlieren pro Jahr gegenwärtig rund 500 Millionen Franken.

Welche Auswirkung hat der Urek-Entscheid auf den Atomstrom?

Der Urek-Entscheid hat keinen direkten Einfluss auf die Kernkraftwerke. Sie stellt eine Übergangslösung für die Wasserkraft dar. Sie muss zwingend durch ein neues Marktmodell abgelöst werden, welches den Investoren erlaubt, die für die Versorgungssicherheit notwendigen Investitionen zu tätigen. Davon wird auch die Kernkraft betroffen sein.

Sie haben einmal eine Abgabe auf importierten «Dreckstrom» etwa aus sehr billig produzierenden Kohlekraftwerken vorgeschlagen. Welche Chancen sehen Sie dafür?

Es geht nicht um das eine oder andere Modell. Wichtig ist, dass wir in Zukunft einen Strommarkt haben, der die Versorgungssicherheit langfristig sicherstellen kann. In einer ersten Phase geht es darum, festzulegen, was wir genau unter Versorgungssicherheit verstehen. Es geht zum Beispiel um die Frage, welchen Eigenversorgungsgrad wir in der Schweiz haben wollen, und wie stark wir von Importen abhängig sein wollen. Erst wenn wir die Ziele kennen, können wir eine gute Modellentscheidung treffen.

Avenir Suisse schlägt vor, Kantone, die lang von Gewinnen der Grosskonzerne profitierten, sollen zu deren Rettung einen Fonds äufnen. Mal abgesehen davon, dass der Kanton kein Geld hat, welche Chancen geben Sie diesem Vorschlag?

Ja. Die Kantone haben Dividenden erhalten. Gemessen an den Investitionen sind diese jedoch (in der Regel) moderat ausgefallen. Ein grosser Anteil der Gewinne wurde in den Unternehmen für Investitionen in unsere Versorgungssicherheit zurückgehalten. So hat Axpo in Lindt-Limmern sehr viel investiert.