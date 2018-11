Der Kanton Aargau ist schweizweit auf dem vierten Platz, was die Anzahl Sex-Etablissements betrifft. Zudem befindet sich hier ein bekannter Treffpunkt für anonymen Sex unter Männern, das «Schwulenwäldli», ein Waldstück zwischen Mägenwil und dem Birrfeld.

«Man sieht die Rotlicht-Einrichtungen. In vielen Aargauer Dörfern in fast allen Regionen gibt es sie», sagt Andrea Moser, Programm-Gestalterin bei Radio Argovia. Doch die Aargauer wüssten nur wenig darüber, was hinter den Mauern geschehe. Zusammen mit Moderationsleiter Oliver Wagner hat Andrea Moser beschlossen, die Szene etwas genauer anzuschauen. Daraus entstanden ist die Themenwoche «Sex im Aargau», die am Montag beginnt.

Ausschlag für die Reihe hat das «Schwulenwäldli» gegeben. Die AZ hat im September darüber berichtet, ansonsten wird öffentlich kaum darüber geredet: