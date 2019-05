Prozess in Lenzburg: Heute steht der Mann, der am 6. November 2017 die 19-jährige Elida zu Tode fuhr, vor dem Bezirksgericht. Das Medieninteresse an der Verhandlung ist gross. Die Angehörigen von Elida – Vater, Mutter und Bruder – sind nicht anwesend. Ihr Anwalt lässt sie dispensieren: "Sie würden das nicht verkraften."

Der Beschuldigte wird keine Aussagen machen, stellte sein Verteidiger André Kuhn gleich am Anfang der Verhandlung klar. "Egal was er sagen würde, er würde von den Medien zerrissen", so Kuhn. Sowohl die Gerichtspräsidentin als auch der Anwalt der Opferfamilie stellen trotzdem Fragen. Der Beschuldigte zögert anfänglich mit den Antworten, schaut seinen Verteidiger verunsichert an und folgt dann seinem Rat. Er antwortet jeweils: "Ich weiss es nicht" und "dazu will ich mich nicht äussern".

Die Haltung des 81-Jährigen ist geknickt. Er gibt lediglich eine kurze Stellungnahme: "Ich will mich entschuldigen für das Ereignis, das passiert ist. Hätte ich sie wahrgenommen, hätte ich natürlich ein Bremsmanöver eingeleitet. Es tut mir furchtbar leid, ich habe sie einfach nicht gesehen. Vielleicht war da Gegenlicht, ich weiss es nicht."

Verteidiger verlangt Teil-Freispruch

Der Verteidiger des Beschuldigten anerkennt zwar den Vorwurf wegen Fahrens trotz Führerscheinentzugs, verlangt für seinen Mandanten aber einen Freispruch von der fahrlässigen Tötung und vom Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit. Das verkehrstechnische Gutachten, auf das die Staatsanwaltschaft ihre Anklage stützt, weise Mängel auf, sagt Kuhn.

Sowohl die Distanz, die angebe, wie weit das Opfer weggeschleudert wurde, als auch der Bremsweg seien anhand von Faustregeln anstatt genauer Parameter errechnet worden. Ausserdem sei das verwendete Programm nicht einmal zertifiziert gewesen: „Das Gutachten ist nicht verwertbar.“​

Die Forderung nach einer allfälligen Genugtuung, die Eric Stern, der Anwalt der Opferfamilie, während seines Plädoyers verlangt hatte, sei abzuweisen.

Das Urteil wird um 16.15 Uhr eröffnet.