Weihnachten 2015, 25. Dezember, eine Familienfeier im Aargau. Thema Nummer eins am Tisch, wie überall in jenen Tagen: In Rupperswil starben am 21. Dezember vier Menschen bei einem Hausbrand. Man weiss zu diesem Zeitpunkt, wer die Opfer sind und dass eines von ihnen, Carla Schauer, kurz vor dem Tod Bargeldbezüge tätigte. Mehr nicht.

Doch an der Familienfeier weiss einer mehr. Stephan (Name geändert), 54, Berater, Familienvater. Die Runde mutmasst über die Täterschaft. Und kommt auf den Ex-Mann von Carla Schauer zu sprechen. Der sei durchgedreht und habe seine Familie getötet, spekulieren die einen. Stephan, der den Ex-Mann gut kennt, widerspricht, nimmt ihn in Schutz. Er sagt, das könne er sich nicht vorstellen. Denn auch als Ex-Mann schneide man seinen Angehörigen nicht die Kehle durch.

Es wird still in der Runde. Die Kehlen der Opfer wurden durchschnitten? Das Detail schockiert. Einige aus der Runde erzählen es später weiter.