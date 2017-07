Der Vorfall hatte sich Anfang Juni 2014 zugetragen. Der Lenker eines Personenwagens war in Wettingen auf dem 1. Überholstreifen der Autobahn A1 in Richtung Zürich, als er ein auf dem 2. Überholstreifen – ganz linke Spur – fahrendes ziviles Polizeifahrzeug rechts überholt. Kurze Zeit später, so der Vorwurf der Behörden, habe der Lenker auf den Normalstreifen – ganz rechte Spur – gewechselt und anschliessend weitere sechs Fahrzeuge rechts überholt, die sich auf den beiden Überholspuren befanden. Die Staatsanwaltschaft Baden verurteilte den Lenker wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 80 Franken – 1600 Franken – sowie zu einer Busse von 500 Franken.

Rücksichtslos verhalten

Sämtliche kantonalen Instanzen bestätigten diesen Entscheid. Nun ist der Lenker auch beim Bundesgericht abgeblitzt: Dort hatte er unter anderem argumentiert, er habe nachweislich nur sechs, und nicht wie im Strafbefehl festgehalten, sieben Fahrzeuge rechts überholt.

Ausserdem habe Kolonnenverkehr geherrscht, weshalb das Rechtsvorbeifahren gestattet gewesen sei. Schliesslich bestritt der Lenker auch, sich rücksichtlos verhalten zu haben. Insgesamt könne ihm nicht vorgeworfen werden, eine schwere Verkehrsregelverletzung begangen zu haben. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen.

Es kommt in seinem Urteil zum Schluss, dass die Erwägungen des Aargauer Obergerichts in allen Teilen zutreffen sind und mit der Situation, wie sie sich aus der Videoaufzeichnung ergeben, übereinstimmen. «Daraus ist klar ersichtlich, dass kein Kolonnenverkehr herrschte». Zudem liegt auch bei Kolonnenverkehr ein verbotenes Rechtsüberholen vor, wenn ein Lenker eine Spur verlässt, rechts überholt und dann wieder auf die Überholspur einbiegt.

Der Lenker verhielt sich, so das Bundesgericht, grob verkehrswidrig und ist deshalb zu Recht verurteilt worden. Er wird auch den Führerausweis für mindestens drei Monate abgeben müssen. Die Gerichtskosten von 3000 Franken gehen zulasten des fehlbaren Lenkers.