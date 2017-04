Wer den Aargau als Energiekanton auf die Kernkraft reduziere, irre sich gewaltig und tue dem Standort alles andere als einen Gefallen. Für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze im Aargau sei es entscheidend, in einheimische Energien zu investieren. Das ist das Credo des kantonalen Komitees «Energiestrategie Ja».

Im Parlament habe man während Jahren über Parteigrenzen hinweg an einer breit abgestützten Lösung gearbeitet, betonte die Cleantech-Aargau-Präsidentin und SP-Ständerätin Pascale Bruderer an einer Medienorientierung in Aarau. Man könne der Politik nicht vorwerfen, sie presche vor. Bevölkerung und Wirtschaft seien ihr schon voraus. Etwa mit energetischen Haussanierungen, oder immer mehr Solaranlagen.