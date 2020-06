Die Sperrstunde und der 2-Meter-Abstand in Restaurants, Bars und Clubs werden ab Montag nichtig. Die am Freitag angekündigten Lockerungen hatte man in der Gastro-Branche sehnlichst erwartet.

Umso grösser ist jetzt die Freude bei allen. Barbesitzer, Clubbetreiber und Restaurants sind jetzt schon in Feierlaune.

Am meisten freut man sich bei den Betreibern darüber, dass jetzt länger als bis Mitternacht geöffnet bleiben darf und auch grössere Anlässe wieder möglich sind.