Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Beschwerde des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) gutgeheissen und entschieden, dass für das Projekt, das die Umnutzung des Pannenstreifens in eine weitere Fahrspur vorsieht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig ist. In einer Medienmitteilung schreibt der VCS, das Urteil könne als Grundsatzentscheid und Präjudiz betrachtet werden. Das Astra dürfe «den schleichenden Autobahnausbau via Pannenstreifen-Umnutzung nicht länger am Umweltrecht vorbeischmuggeln».

Support bekommen Bundesverwaltungsgericht und VCS von Grossrätin Gertrud Häseli (Grüne, Wittnau). Wer Verkehr säe, werde Strassen ernten, und wer Strassen baue, werde Verkehr ernten, sagt sie. Der motorisierte Individualverkehr sei eine grosse Belastung für die ganze Bevölkerung in Bezug auf CO2, Lärm, Landverbrauch. «Deshalb ist es richtig und wichtig, mit einer UVP zu überprüfen, ob die zusätzliche Spur bewilligungsfähig ist», sagt Häseli.

Ganz anders sieht dies Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof und langjähriger SVP-Grossrat. Für ihn ist der «Fall A3» ein «weiterer Beweis, dass das Verbandsbeschwerderecht abgeschafft gehört». Der VCS sei ein Verhinderungsclub, die Einsprache verzögere «eine gute Sache». Fricker verweist auf die A1, wo die Pannenstreifen-Umnutzung realisiert wurde (siehe Kontext in der Box unten). «Dies hat zu einer Verkehrsverflüssigung auf den Hauptspuren geführt». Der Postautochauffeur hofft, dass die Pannenstreifennutzung auf der Autobahn durch das Urteil nicht allzu lange verzögert wird. «Es ist derzeit die beste Lösung – zumal man davon ausgehen kann, dass in absehbarer Zeit eine dritte Spur gebaut wird».