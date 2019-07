Der Sportstudent und angehender Kantilehrer Dorian Hyde hoffte, online ein gutes Angebot für ein Smartphone zu finden. Im August 2018 entdeckte er auf dem Anzeigeportal anibis.ch ein praktisch ungebrauchtes iPhone S8 mit 256 GB Speicher für 500 Franken.

Der Verkäufer würde das iPhone nach Zahlungseingang per Post schicken. Als Zahlungsmöglichkeit gab er die Internationale Bankkontonummer (IBAN) seiner Frau an. Der Text war in gebrochenem Deutsch verfasst. Trotz leichtem Misstrauen zahlte Dorian Hyde ein.

Als er jedoch Tage nach der Zahlung immer noch nichts im Briefkasten erhielt und den Verkäufer mehrmals, aber erfolglos aufrief, die Ware zu verschicken, zeigte er diesen am 13. September an.

Der Sportstudent meldete sich bei der Anti-Betrug-Stelle von anibis.ch. Diese gab an, das Konto inzwischen gesperrt zu haben. Zur gleichen Zeit wurde der Verkäufer von sechs anderen Nutzern von anibis.ch und des Portals tutti.ch angezeigt.