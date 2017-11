Besteht die Gefahr, dass künftig aggressiver gefahren wird?

Nein, der Freispruch ist auf keinen Fall ein Freipass für rücksichtsloses Fahren im Feld. Jeder Rennteilnehmer steht in der Verantwortung, die Regeln einzuhalten und entsprechend auf die anderen Teilnehmer Rücksicht zu nehmen.

Fährt nun die Angst mit?

Das wäre gefährlich. Wer an den Start geht, darf dies nicht jedes Mal mit dem Gedanken an einen Unfall tun. Wer nicht ausblenden kann, was alles passieren könnte, sollte besser nicht an einem Rennen teilnehmen. Das ist bei jedem Sport so.

Den Veranstaltern der Radsporttage sind in der Untersuchung keine Fehler zur Last gelegt worden. Hatte der tragische Vorfall dennoch Auswirkungen auf die Arbeit von Ihnen und Ihrem Team?

Grundlegend mussten wir nichts verändern. Dennoch legen wir das Augenmerk seither noch stärker auf die Streckensicherheit, hinterfragen bei jeder Ecke zweimal, ob alles Mögliche gemacht worden ist, um die Risiken für die Fahrer auf ein Minimum zu senken. Aber letztlich finden die Rennen auf der Strasse statt, deshalb können wir nicht sämtliche gefährlichen Hindernisse wegräumen.