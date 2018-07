Es ist heiss, und ein Ende der Trockenperiode steht nicht unmittelbar bevor. Die Waldbrandgefahr dürfte sich in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Deshalb hat der Kanton ein Feuerverbot ab heute Donnerstagmittag, 12 Uhr, ausgesprochen. Es gilt in Wäldern und in einem Umkreis von 200 Metern zu Waldrändern.

Das Verbot betreffe ausdrücklich auch bestehende Feuerstellen und Waldhütten sowie Picknick- und Spielplätze in Wäldern und an Waldrändern, wie das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilt. Bis wann es gilt, ist noch nicht absehbar: Es wird erst nach ausreichenden Niederschlägen wieder aufgehoben.